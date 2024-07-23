Президент Литвы намекнул, что не поддерживает кандидатуру главы МИД на должность еврокомисара

Президент Гитанас Науседа намекнул, что не поддерживает кандидатуру главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на должность еврокомиссара.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского президента, страна должна сосредоточиться на экономическом портфеле на должности еврокомиссара, а не на внешнеполитическом.

"У нас практически не осталось внешнеполитических портфелей, или они очень отдаленно связаны с внешней политикой. Я думаю, что Литва могла бы сосредоточиться на экономических портфелях, которые не менее важны", – сказал он.

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Ландсбергиса его однопартийцы и СМИ называют главным претендентом на должность еврокомиссара Литвы. Однако ни он сам, ни правительство не подтвердили, что его кандидатура рассматривается на эту должность.

"У нас в последнее время ведется странная дискуссия – комиссар Ландсбергис или не комиссар. Это очень неконструктивный подход. Я считаю, что экономика не имеет ничего общего со сферой интересов господина Ландсбергиса", – сказал Науседа.

В начале июля правительство Швеции номинировало министра по делам Европейского Союза Джессику Росвалл на должность в следующем составе Европейской комиссии.

11 июня правительство Латвии официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.

Словакия решила выдвинуть кандидатуру Мароша Шефчовича на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии.

В то же время литовские политики начинают беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции до сих пор не определились с кандидатом на литовского еврокомиссара.