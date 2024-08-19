Сенатор-республиканец: Трамп может не выиграть эти президентские выборы

Сенатор-республиканец Линдси Грэм допустил, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп может проиграть нынешние президентские выборы.

Такое мнение сенатор высказал в интервью телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

Это заявление прозвучало после вопроса ведущей, должен ли Трамп продолжать лично атаковать свою оппонентку Камалу Харрис, во время предвыборной кампании.

"Президент Трамп может выиграть эти выборы. Его политика хороша для Америки, и если вы проводите дебаты относительно политики президента, он выиграет. Дональд Трамп – провокатор, шоумен – может не выиграть эти выборы", – сказал Грэм.

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Он сказал, что ему и другим следует "собраться вместе и провести кампанию за него (Трампа. – Ред.), а не просто давать советы".

Сенатор обратился к коллегам-республиканцам, таким как бывший посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон ДеСантис и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

"Нам с Никки нужно поехать в Джорджию. Мы даем советы на телевидении президенту Трампу. У него много критиков. У него много советников, но Никки Хейли, ДеСантис, Янгкин и все эти замечательные люди, которые у нас есть, давайте соберемся вместе и действительно проведем кампанию за этого парня", – резюмировал Грэм.

Как известно, Трамп неоднократно прибегал к оскорблениям в адрес Харрис, называя ее "сумасшедшей", "некомпетентной" и даже поставив под сомнение ее расовую принадлежность.

С тех пор члены Республиканской партии посоветовали Трампу сосредоточить свою риторику больше на политических разногласиях с Харрис и меньше на личных оскорблениях.

В ответ Трамп заявил, что имеет право на личные нападки на Харрис.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США