Трамп назвал обмен заключенных "победой для Путина"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал договоренность об обмене заключенных между Россией и Западом.

Такое он сказал в пятничном эфире телеканала Fox Business, сообщает "Европейская правда".

По мнению Трампа, обмен заключенных стал "победой для Путина или любой другой страны, которая имеет с нами дело".

Говоря об освобождении репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, он признал, что возвращение заключенных из России является хорошим для США, но заявил, что договоренности, по которым это произошло, "очень плохие".

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"С нами (то есть при Трампе у власти. – Ред.) этого бы не произошло. Мы бы его (Гершковича. – Ред.) вернули. Нам бы не пришлось ничего платить. Нам бы не пришлось отпускать одних из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете", – добавил Трамп.

Предположительно, он имел в виду Вадима Красикова – агента российского ФСБ, осужденного в Германии в 2019 году за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Отметим, что Белый дом накануне опроверг заявления республиканцев о якобы ослаблении санкций или плату в обмен на освобождение заключенных в России.

В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.