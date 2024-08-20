Байден вспомнил Украину, подводя итоги своей карьеры на съезде Демпартии

Президент США Джо Байден во время выступления на съезде Демократической партии в Чикаго вспомнил сопротивление Украины российской агрессии как один из своих успехов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит "Голос Америки".

Байден отметил важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, а также противостоянии России и Китая.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", – отметил он.

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Говоря о себе и вице-президенте Камале Харрис, Байден подчеркнул, что "мы никогда не склонимся перед Путиным".

"Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – добавил Байден.

Среди своих успехов он также упомянул недавний обмен заключенными с Россией, который позволил вернуть незаконно удерживаемых там американцев.

Байден указал, что его администрация неутомимо работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС, а также доставки гуманитарной помощи.

Байден призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.

"Америка, я отдал тебе самое лучшее. Я отдавал тебе лучшее 50 лет. Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем", – завершил свое выступление американский президент.

В свою очередь кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп усиленно разбрасывается личными нападками в адрес своей соперницы Харрис и убеждает, что имеет такое право.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он делает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.