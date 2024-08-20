Россия пожаловалась главе посольства США на "американскую ЧВК" на Курщине

Министерство иностранных дел России во вторник, 20 августа, вызвало к себе временную поверенную в делах США Стефани Холмс и рассказало ей об участии "американской частной военной компании" в боях в Курской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Российский МИД в своем заявлении сказал, что выразил Холмс протест "в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима".

Также российскому внешнеполитическому ведомству не понравились якобы "свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время их вторжения на территорию Российской Федерации".

Реклама:

Как говорится в сообщении, "компетентные ведомства" России уже готовятся к привлечению к ответственности "причастных к этим преступлениям американских граждан".

В течение вторника российские СМИ активно распространяли утверждение, что на территории Курской области присутствуют сотрудники американской частной военной компании Forward Observation Group, ссылаясь на ее пост в Instagram четырехдневной давности.

По мнению российских пропагандистов, это опровергает утверждение США о том, что они не причастны к планированию и осуществлению операции украинских Вооруженных Сил в Курской области.

Напомним, накануне американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что решение Украины начать операцию на территории Курской области может изменить ход развязанной РФ войны.