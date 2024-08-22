США выясняют, как буферная зона на Курщине соответствует стратегическим целям Украины в войне

Соединенные Штаты продолжают выяснять у Украины ее цели операции в Курской области России, в частности в контексте создания "буферной зоны".

Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, почему США до сих пор воздерживаются от оценки наступления Вооруженных Сил Украины на Курщине, Сингх сказала, что США "сейчас узнают больше о том, что украинцы делают" на той территории.

"Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", – добавила она.

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Представительница Пентагона также подтвердила, что США не вносили изменений в политику применения их оружия по целям в России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, которые идут из приграничных регионов. Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", – отметила она.

Впервые о том, что цель операции ВСУ – создание буферной зоны на Курщине, президент Владимир Зеленский заявил в обращении 18 августа.

По данным СМИ, американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Британская разведка в свою очередь считает, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.