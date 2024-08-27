В Молдове объяснили, как нардеп Дмитрук пересек границу

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не заявлял, что является народным депутатом Украины, когда пересекал границу с Молдовой – страна приняла его как обычного гражданина, который покинул территорию, где идет война.

Об этом рассказал министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в комментарии "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистов, как беглецу удалось проехать транзитом через Молдову, Эфрос заявил, что существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан.

Он, в частности, подчеркнул, что особенно это касается граждан Украины, которые приезжают с территории, где идет война.

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"Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", – сказал глава молдовского МИД.

Поэтому, по его словам, молдовская сторона выполнила свои обязательства: въезд Дмитрука задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

Напомним, 25 августа генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, которые произошли в 2022 и 2023 годах, а ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук выехал за границу в Молдову.

На следующий день в ГБР сообщили: в ведомстве были материалы дел в отношении нардепа, но его не могли задержать раньше, потому что не было подозрения от генерального прокурора.