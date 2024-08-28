Кулеба едет в Польшу и Брюссель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду-четверг будет находиться с визитами в Польше и Бельгии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе МИД.

28 августа Кулеба приезжает в Польшу и проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Они вместе примут участие в форуме "Campus – the Future of Poland" в Ольштыне, городе на севере страны.

После того Кулеба отправится в Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Реклама:

"Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки "формулы мира" на пути ко второму Саммиту мира", – отметили в МИД.

Напомним, также 28 августа состоится заседание Совета Украина-НАТО, что связано с массированными воздушными атаками РФ в ночь на понедельник и вторник.

В понедельник Польша заявила о нарушении ее границ "воздушным объектом", вероятно "Шахедом", который в итоге либо упал, либо вылетел обратно в воздушное пространство Украины.

После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.