В австрийских Альпах нашли разбившийся самолет

Австрийская полиция нашла небольшой самолет, разбившийся в Альпах – правоохранители предполагают, что в нем мог находиться только пилот.

Об этом сообщило издание NTV со ссылкой на заявление полиции земли Форарльберг, пишет "Европейская правда"

После того как небольшой самолет разбился в гористой местности, полиция нашла разбитый борт. Правоохранители допускают, что в самолете находился по меньшей мере один человек, вероятно, пилот.

Часть самолета была найдена в юго-западном районе горы Моттакопф, примерно в 60 км к югу от Брегенца на Боденском озере.

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Пресс-секретарь полиции сказала, что местность очень крутая и труднодоступная, сейчас на месте работают альпийская полиция, следователи аварии и авиационный эксперт.

Фото: NTV

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