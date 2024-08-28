СМИ: Несмотря на санкции против "Лукойла", Словакия и Венгрия не стали получать меньше роснефти

Экспорт сырой нефти из России в Венгрию и Словакию через Украину в июле оставался на нормальном уровне, несмотря на санкции Киева против российского "Лукойла", а недостающие объемы поставок заменила российская "Татнефть".

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированного собеседника и украинских чиновников, пишет "Европейская правда".

Как известно, Украина усилила ограничения против второго по величине производителя нефти в России из-за военной агрессии Кремля, фактически запретив компании "Лукойл" транзит сырой нефти через свою территорию с конца июня.

Собеседник журналистов рассказал, что в течение июля Россия экспортировала около 436 тысяч тонн сырой нефти в Венгрию и около 356 тысяч тонн в Словакию через Украину, а это – увеличение общих потоков с июня и соответствует уровням, наблюдавшимся ранее в 2024 году.

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Он также рассказал, что "Лукойл" прекратил поставки в июле, но "Татнефть" заменила большую часть поставок, увеличив экспорт в Венгрию и Словакию.

Украинские чиновники также заявили, что транзит нефти в направлении двух стран ЕС оставался стабильным в июле.

На "Лукойл" приходилось до половины поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Журналисты добавили, что сокращение поставок российской сырой нефти в Венгрию и Словакию до июля могло быть связано с ежегодным техническим обслуживанием на нефтеперерабатывающих заводах компании Mol Nyrt в этих двух странах.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

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