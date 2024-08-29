Кулеба: Помощь Польше в сбивании ракет не сделает ее стороной в войне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намерен поднять вопрос в разговоре со своими коллегами из ЕС о возможности разрешить использование возможностей противовоздушной обороны стран ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

Об этом украинский министр сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отверг аргумент о том, что помощь Украине в сбивании ракет сделает Польшу стороной войны.

"Аргумент, что это сделает кого-то из них участником войны, не имеет под собой оснований. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может нанести вред вашей собственной территории", – подчеркнул глава МИД.

Реклама:

Кулеба также хочет, чтобы соседние страны подняли свою поддержку Украины на новый уровень.

"Речь идет о самолетах, которые не только будут летать в польском воздушном пространстве, но и будут способны перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве", – сказал он.

Кулеба напомнил, что президент Владимир Зеленский обсудил это с главой НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в июле.

"С тех пор мы работали над этим через военные и дипломатические каналы, но пришло время принять решение. Вы видели недавно, насколько серьезными были российские ракетные и беспилотные атаки", – отметил украинский министр.

27 августа украинский президент Владимир Зеленский отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.

Глава польского Минобороны уже сказал, что решение о разрешении на сбивание в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО.