Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время по-прежнему фиксируются ограничения на использование терминалов Starshield от SpaceX для военных.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, использование терминалов ограничено на оккупированных Россией территориях, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны Украины.

Он считает, что в этом контексте США ставят себя в "очень неудобное положение".

"С политической точки зрения создается впечатление, будто она [Америка] придерживается того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать", – добавил Зеленский.

23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.

12 ноября президент сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в беседе с Министерством обороны Украины сообщила, что не вводила ограничений в работе Starshield, и что проблема носит технический характер.

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.