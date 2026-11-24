Зеленский: Украина фиксирует ограничения на использование Starshield
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время по-прежнему фиксируются ограничения на использование терминалов Starshield от SpaceX для военных.
Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".
По словам Зеленского, использование терминалов ограничено на оккупированных Россией территориях, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны Украины.
Он считает, что в этом контексте США ставят себя в "очень неудобное положение".
"С политической точки зрения создается впечатление, будто она [Америка] придерживается того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать", – добавил Зеленский.
23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.
12 ноября президент сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.
Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в беседе с Министерством обороны Украины сообщила, что не вводила ограничений в работе Starshield, и что проблема носит технический характер.
В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.