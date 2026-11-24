Во вторник Румыния дважды объявляла предупреждение о воздушной угрозе для северной части уезда Тулча и поднимала истребители из-за целей возле украинско-румынской границы.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на румынское Минобороны, пишет "Европейская правда".

Утром 24 ноября система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель к северу от города Тулча, в воздушном пространстве Украины. В 11:11 для северной части уезда было отправлено сообщение RO-Alert.

Для мониторинга воздушного пространства два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившиеся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы.

После обеда системы Минобороны вновь зафиксировали цель вблизи границы, к северу от Килийского устья Дуная.

Два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы в Фетешти для защиты воздушного пространства. В 14:37 жителям части уезда Тулча было отправлено уведомление RO-Alert.

О нарушении воздушного пространства Румынии не сообщалось.

Напомним, в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за российской атаки на Украину; в воздушное пространство страны залетел дрон.

Польские СМИ узнали, что беспилотный летательный аппарат, нарушивший ночью воздушное пространство Польши, был оснащен реактивным двигателем и пролетел 20 км вглубь страны.

В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.

20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Выяснилось, что в Польшу залетели три российские ракеты.