Остин поговорил с министром обороны Польши о военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, одной из тем которой стала Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, информирует "Европейская правда".

Остин высоко оценил неизменное лидерство Польши среди ключевых союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

"Польша всегда понимала, что путинская война в Украине угрожает нашей общей безопасности. Соединенные Штаты и Польша, вместе с нашими союзниками и партнерами, стоят вместе за свободную и суверенную Украину", – сказал глава Пентагона.

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Он добавил, что вклад Польши в виде важной логистической поддержки и помощи в сфере безопасности был ключевым для способности Украины защитить себя от нападения России.

Остин также высоко оценил усилия Польши по модернизации и совершенствованию своих вооруженных сил.

Министры отметили недавнее приобретение Польшей почти 100 вертолетов AH-64E Apache, что делает Польшу вторым крупнейшим оператором ударных вертолетов после США.

Ранее сообщалось, что Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году.