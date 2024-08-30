В Пентагоне анонсировали встречу Остина с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 30 августа, примет в Пентагоне своего украинского коллегу Рустема Умерова.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, в ходе встречи Остин будет проинформирован о текущей ситуации на поле боя в Украине, а также об украинской операции в Курской области РФ.

"Министр подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов перед лицом российской агрессии", – отметила Сингх.

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В этом контексте она также напомнила, что на следующей неделе состоится 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", в котором Остин будет участвовать.

По данным СМИ, Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия