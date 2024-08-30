Разведка Эстонии рассказала о дальнейших действиях российских оккупантов на Покровском направлении

Российские оккупационные войска продолжают удерживать инициативу на оперативном уровне и проводят тактическое наступление на Донецком направлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии в еженедельной сводке, которую приводит ERR.

Как отметили в эстонской разведке, Россия, вероятно, попытается приложить еще большие усилия для достижения успеха на Покровском направлении и в дальнейшем изолировать центральную часть Донецкой области.

Ее оккупационная армия увеличила операционное давление на Донецком, Купянском и Кураховском направлениях.

Реклама:

Россия по-прежнему удерживает инициативу по всей линии фронта на тактическом и операционном уровнях. Исключением является Курское направление.

В среднем количество атак составляет до 195 атак в сутки, треть из которых осуществляются на Покровском направлении, где положение украинских защитников стало очень критическим, отмечают в эстонском ведомстве.

На прошлой неделе Генштаб Сил обороны Эстонии в своей сводке проанализировал начало наступательной операции Вооруженных сил Украины в российской Курской области.

По данным СМИ, американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Британская разведка в свою очередь считает, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.