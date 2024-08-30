СМИ: Монголия, которая является участницей МУС, обещала не арестовать Путина во время визита

Хозяин Кремля Владимир Путин, который 3 сентября прибудет с визитом в Монголию – участницу Римского статута Международного уголовного суда, – получил заверения, что его не будут задерживать по выданному в прошлом году ордеру на арест.

Об этом агентство Bloomberg узнало от двух источников, знакомых с подготовкой визита, пишет "Европейская правда".

Как страна, подписавшая Римский статут МУС, Монголия обязана выполнить ордер на арест и арестовать Путина, если он появится на ее территории. Но монгольская сторона, по данным Bloomberg, предоставила заверения, что этого не произойдет.

Власти Монголии не прокомментировали ситуацию Bloomberg. Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос об ордере Путина на арест заявил журналистам в пятницу, что "у нас такой проблемы нет".

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"Все аспекты визита были тщательно подготовлены. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", – добавил он.

Визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом в государство – участник Римского статута Международного уголовного суда после того, как в марте 2023 года он выдал ордер на арест оккупанта Кремля.

В прошлом году Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.

Известно также, бразильский президент Лула да Силва заявил, что пригласит руководителя России на саммит в нынешнем году. Хотя Бразилия является участницей МУС и обязана арестовать этого военного преступника, в бразильском правительстве утверждали, что это "вряд ли" произойдет.

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