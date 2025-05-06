Оппозиция Косово отвергает коалицию с партией премьера и хочет "переходного правительства"

Оппозиционная Демократическая лига Косово отвергла предложение главы правительства частично признанной страны Альбина Курти, которому не хватает голосов собственной партии для большинства, создать коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Лидер Демократической лиги Косово Лумир Абдиджику заявил, что "учитывая четырехлетнюю стагнацию страны" отвергает предложение Курти войти в коалицию с его Движением "Самоопределение".

Вместо этого Абдиджику предложил провести консультации со всеми политическими лидерами Косово по "формированию национального переходного правительства", которое будет управлять страной до выборов нового президента весной 2026 года.

"Должен быть единый премьер-министр с кабинетом министров, объединяющим все силы", – заявил лидер Демократической лиги Косова, не уточнив, однако, кто может возглавить такое правительство.

Демократическая лига вместе с двумя другими оппозиционными партиями уже месяц блокирует назначение спикера парламента, без чего тот не может начать полноценную работу и, в частности, утвердить состав правительства.

Партия Курти – Движение "Самоопределение" – по итогам парламентских выборов в начале февраля победила, но не получила большинства, поэтому нуждается в поддержке кого-то из оппозиции.

При этом Курти, который возглавляет правительство Косово уже шестой год, имеет конфликтные отношения как с внутренними политическими оппонентами, так и с международными союзниками, прежде всего ЕС и США.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косово со времени провозглашения им независимости в 2008 году. В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.

Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".