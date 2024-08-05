Украина получила от США первый транш бюджетной поддержки из пакета на $60 млрд

Украина в понедельник, 5 августа, получила первый транш финансовой поддержки от Соединенных Штатов в виде гранта из пакета помощи на $60 млрд, утвержденного еще весной.

Об этом объявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Европейская правда".

Марченко сообщил, что 5 августа в госбюджет поступил первый в 2024 году грант от США объемом $3,9 млрд, что является частью большого пакета поддержки Украины объемом $60 млрд.

"Именно безвозвратная форма поддержки является чрезвычайно важной для нас, поскольку не увеличивает долговую нагрузку. За счет этих средств будут возмещены расходы социальной и гуманитарной сферы: зарплаты учителей, спасателей (ГСЧС) и в целом бюджетной сферы, а также выплаты для ВПЛ, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью", – заявил министр.

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Он поблагодарил США и отметил, что Штаты являются крупнейшим донором внешнего финансирования для Украины среди стран мира. Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла почти 27 млрд долларов США, что составляет более 25% всей привлеченной помощи.

Сергей Марченко напомнил, что средства от международных партнеров Украина может использовать исключительно для финансирования расходов гуманитарной и социальной сферы.

Напомним, в конце июля ЕС направил первые средства в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов на поддержку Украины.

Также в июле послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд евро по плану реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.