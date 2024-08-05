Большинство литовцев пока не планируют дополнительно донатить на оборону

Большинство литовцев в настоящее время не планируют платить добровольные взносы на национальную оборону в дополнение к налогам.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса по заказу BNS.

Опрос касался интереса литовцев к платформе, которую совместно создают Министерство обороны и Министерство финансов для того, чтобы граждане могли делать добровольные благотворительные взносы на развитие обороноспособности.

Примерно 60,5% опрошенных пока не планируют таких донатов.

Реклама:

19,2% респондентов сказали, что воспользуются возможностью, и еще 20,3% – что не определились с мнением.

Больше всего готовых донатить оказалось среди жителей Вильнюса с высшим уровнем дохода и лучшим образованием, меньше всего – среди людей пожилого возраста, людей с низким уровнем дохода, жителей небольших городков и сел.

В Минобороны прокомментировали, что не считают результат опроса отрицательным, поскольку примерно 500 000 жителей Литвы просигнализировали, что готовы делать добровольные взносы на оборону.

Министр обороны Лауринас Кащюнас согласился с предположениями, что люди будут более готовы донатить, если будут знать, на какие конкретные нужды дают средства.

"Очевидно, людям нужна четкая связь между тем, что они инвестируют и какие способности из этого мы получим – в ПВО, дронах или противодронных средствах, БМП. Мы сможем очень четко сказать, на что будут направлены средства", – отметил он.

По словам Кащюнаса, министерство готовит такую информационную кампанию на осень.

Напомним, в рамках волонтерских инициатив литовцы много раз закрывали крупные сборы в поддержку Украины.

В июле организация Blue/Yellow вместе с экс-президентом Далей Грибаускайте начали кампанию "Привет из Литвы", во время которой будут собирать средства на дроны для Украины.