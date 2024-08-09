В Италии владельцы частных пляжей устроили "зонтичный протест"

Владельцы частных пляжных компаний Италии в пятницу устроили символический протест, чтобы выступить против требований Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky TG 24.

Из-за протеста пляжные зонтики можно было взять в аренду только с 9:30, через два часа после официального начала работы пляжей.

Владельцы частных пляжных компаний пошли на такие шаги после того, как правительство во время летних каникул не отреагировало на просьбу о регуляторном вмешательстве в давний и нерешенный вопрос таких компаний, которые часто являются семейными бизнесами.

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Выбранное время протеста является наименее людным в течение дня, и в любом случае в течение двух часов закрытия можно было прийти на пляж. Однако пляжные зонтики и шезлонги остались недоступными.

Италия уже около двадцати лет не придерживается европейских правил свободного рынка, которые существуют в Европе. Например, владельцы пляжных компаний зарабатывают миллионы, в то время как платят относительно небольшую сумму так называемой арендной платы за землю у моря, которая является собственностью государства.

Чтобы войти на такой пляж, отдыхающие обязаны арендовать лежак и зонтик, и эти расходы могут быть высокими.

Однако ЕС все больше давит на Италию. Против нее начали процедуру нарушения за то, что она до сих пор не начала тендеры для пляжных компаний.

Владельцы пляжных курортов всегда выступали против проведения тендеров: нынешнее правительство всегда заявляло, что оно против, но после неоднократных предупреждений избежать этого уже не удастся. Владельцы компаний жалуются, однако, на отсутствие национальных критериев для проведения тендеров и на то, что каждая местная власть может определять правила самостоятельно, что приводит к неравенству в отношении к ним в разных местностях. Они также требуют признания финансовой компенсации для тех владельцев, которые потеряют бизнес в результате проведения публичных конкурсов.

Напомним, в прошлом году Суд ЕС вынес решение, что власти Италии не могут позволить пляжным клубам сохранять контроль над песчаным побережьем до 2033 года.

Пляжи являются острым политическим вопросом в Италии, который ранее вызвал столкновения в коалиционном правительстве во главе с бывшим премьер-министром Марио Драги: он хотел продлить концессии только до конца 2023 года.