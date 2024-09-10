Apple проиграла дело в Суде ЕС о 13 млрд евро налогов

Во вторник Суд Европейского Союза отклонил последнюю апелляцию компании Apple против решения Еврокомиссии о возвращении Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов, поставив точку в многолетнем споре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Суд отменил предыдущее решение суда низшей инстанции по этому делу, заявив, что он подтверждает решение Европейской комиссии от 2016 года: "Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна получить обратно".

Суд подчеркнул, что его решение является окончательным по делу.

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Дело вызвало возмущение со стороны Apple в 2016 году, а генеральный директор Тим Кук назвал его "полным политическим дерьмом".

Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал еврокомиссара Маргрете Вестагер, возглавившую кампанию борьбы с крупными американскими технологическими компаниями, "налоговой леди", которая "по-настоящему ненавидит США".

В своем решении 2020 года Общий суд Европейского Союза не согласился с Европейской комиссией, которая обвинила Apple в заключении незаконного налогового соглашения с ирландскими властями, чтобы компания могла платить чрезвычайно низкие налоги.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее Общий суд рассмотрел факты и категорически аннулировал это дело", – заявили в компании Apple.

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение комиссии.