Боррель пообещал быстрый ответ ЕС за передачу иранских ракет России

Европейский Союз осуждает недавнюю передачу России баллистических ракет иранского производства и готовит новые санкции в связи с этим.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что позиция Европейского Союза по поводу участия Ирана в войне России всегда была четкой, и теперь Европейский Союз "будет реагировать быстро и в координации с международными партнерами".

"В том числе с помощью новых и значительных ограничительных мер против Ирана, включая определение физических и юридических лиц, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в этой связи рассматривает ограничительные меры также в авиационном секторе Ирана", – заявил Боррель.

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Он назвал передачу иранских ракет прямой угрозой европейской безопасности, что является существенной материальной эскалацией после поставки иранских БПЛА и боеприпасов.

"Это происходит в разгар последних атак России против Украины, в том числе с применением баллистических ракет и беспилотников, которые доказывают ее четкую решимость продолжать жестокую захватническую войну против Украины и ее народа, в частности, нацеленную на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать как можно большее количество жертв среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения.

Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для того, чтобы вызвать дальнейшие страдания и разрушения в Украине", – констатировал Боррель.

Накануне стало известно, что Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.

Ранее свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания. Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.