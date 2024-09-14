Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не считает возможным достижение мира в случае, если после выборов Белый дом ghbvtn план, предложенный кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

Об этом он заявил на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время обсуждения Салливан отмечал, что комментирует украинскую политику США с внепартийных принципов из-за специфики своей должности – поэтому, в частности, ограничился размытым ответом относительно позиции Трампа в отношении Украины и избежал ее критики.

Однако обнародованный на этой неделе Джей Ди Вэнсом план окончания войны в Украине Салливан взялся прокомментировать напрямую: раскритиковал его и выразил убеждение, что при таких подходах договоренности не будут соблюдены.

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"Любой план, который имеет целью, по сути, навязать условия мира Украине, и касается ключевых принципов .... не является устойчивым", – отметил советник Байдена по безопасности.

Джейк Салливан отдельно подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины".

Как сообщалось, ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс предложил видение, которое включает прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Джейк Салливан также выразил принципиальную позицию относительно ослабления санкционного давления на Россию – по его мнению, это решение можно принимать только согласованно с Киевом.

"Мы не будем обсуждать ослабление санкций без того, чтобы согласовать, что это совпадает с видением Украины", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец войне сразу после победы на выборах – еще до того, как официально начнется его каденция.

Президент Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу свой план победы Украины.