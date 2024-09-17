СМИ: Турция проведет со Швецией первые после ее вступления в НАТО переговоры о безопасности

Турция и Швеция в среду проведут свою первую встречу, где обсудят пакт о безопасности, который стороны договорились заключить для обеспечения одобрения Анкарой заявки Стокгольма на членство в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Встреча состоится во время визита в Анкару министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, и она имеет "особое значение" с точки зрения улучшения сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщил источник.

Турция одобрила заявку Швеции на вступление в Альянс в январе после более чем годичной задержки из-за обеспокоенности позицией Швеции в отношении групп и лиц, которых она считает террористами, и из-за эмбарго на поставки оружия, которое Стокгольм позже отменил.

Реклама:

В рамках одобрения Анкара требовала от Стокгольма внести изменения в антитеррористическое законодательство и усилить борьбу с членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Соединенные Штаты и Европейский Союз также называют террористической группой, а также с группой, которую она обвиняет в организации неудавшегося путча в 2016 году.

Формирование "Договора безопасности" было согласовано генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами Турции и Швеции на саммите Альянса в 2023 году. Стороны также договорились, что Стокгольм представит "дорожную карту" по борьбе с терроризмом.

Швеция вступила в НАТО в марте.

"Сотрудничество в сфере безопасности, особенно борьба с терроризмом, будет обсуждаться в рамках дорожной карты", – сообщил источник, добавив, что переговоры имеют целью проложить путь для дополнительных шагов в отношении РПК и ее сирийских ответвлений, а также других.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и Стенергард также обсудят двусторонние связи во время встречи, добавил источник.