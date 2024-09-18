МИД Украины направит Польше ноту из-за задержания Усика

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает меры, принятые в отношении чемпиона Александра Усика, "непропорциональными и недопустимыми", а потому планирует направить соответствующую ноту польской стороне.

Об этом он написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Сибига отметил, что ознакомлен с деталями инцидента.

"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", – отметил глава украинского МИД.

Реклама:

Фото: Х Андрея Сибиги

Он проинформировал, что оперативно отреагировал на задержание Усика в Кракове и способствовал его освобождению.

Как известно, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что все хорошо, – Усика отпустили и его уже больше никто не задерживает.

До этого, написал Зеленский, он имел телефонный разговор с боксером, когда тот был задержан.

Напомним, недавно "ЕвроПравда" подробно общалась с украинским и польским историками о проблемах в двусторонних отношениях Киева и Варшавы и пути их решения.

Также читайте интервью с главой польского МИД Радославом Сикорским.