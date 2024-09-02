Трамп считает, что имел "полное право" вмешиваться в выборы в 2020 году

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что имел "полное право" вмешиваться в выборы президента в 2020 году.

Его слова для одного из американских изданий цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Кандидат в президенты считает, что несмотря на обвинения его рейтинги растут и называет это "безумием".

"Это такое безумие, что мои рейтинги растут. Кто не слышал – вас обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать – вас обвиняют, и ваши рейтинги растут", – утверждает Трамп.

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Напомним, недавно Трампу выдвинули пересмотренное федеральное обвинение относительно незаконных попыток изменить результат президентских выборов 2020 года.

Документ фокусируется на ключевых показаниях и доказательствах от свидетелей преимущественно из-за пределов администрации, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Аризоны Расти Боверса, который, согласно тексту, подвергался давлению со стороны Трампа относительно созыва специальной сессии на основании надуманных утверждений о фальсификации.

Там остались утверждения о том, что Трамп давил на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот воспользовался своим председательством во время процедуры утверждения результатов в Конгрессе 6 января и отклонил голоса выборщиков из штатов, где Трамп проиграл.

Трамп заявил, что спецпрокурор Смит "переписал то же дело в попытке обойти заключение Верховного суда", и что после решения Верховного суда рассмотрение дела нужно было окончательно остановить.

Также на этой неделе специальный прокурор Джек Смит призвал федеральный апелляционный суд возобновить дело против Трампа по секретным документам.