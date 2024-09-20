Зеленский рассказал, на что Украина потратит предоставленный ЕС кредит в 35 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как украинская сторона планирует потратить предоставленный Еврокомиссией кредит в размере 35 миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

По его словам, прежде всего предоставленные ЕС кредитные средства будут потрачены на энергетику.

"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах – это большой дефицит для нас", – отметил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский заявил, что эти деньги будут использованы для приобретения оружия прежде всего украинского производства, в частности дальнобойных дронов и ракет.

"Часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", – добавил он.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.

По ее словам, Украина сама будет решать, как лучше использовать предоставленные ЕС средства.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов.