ЕС предоставит Украине до 35 млрд евро кредита с использованием замороженных росактивов

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.

Об этом в X (Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По ее словам, непрерывные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

"Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины", – отметила фон дер Ляйен.

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СМИ ранее сообщали, что Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины размером от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.

Ранее неофициально сообщали, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.