ЕС предоставит Украине до 35 млрд евро кредита с использованием замороженных росактивов
Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.
Об этом в X (Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
По ее словам, непрерывные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.
"Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины", – отметила фон дер Ляйен.
СМИ ранее сообщали, что Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины размером от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.
Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.
Ранее неофициально сообщали, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.