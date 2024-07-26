Британия не будет оспаривать представление в МУС об ордере на арест премьера Израиля

Правительство Великобритании отказалось от возможности обжаловать право Международного уголовного суда (МУС) выдавать ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из-за возможных военных преступлений, совершенных израильской армией в секторе Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Британский премьер-министр Кир Стармер должен был до пятницы, 26 июля, решить, предоставлять ли юридические аргументы в поддержку затронутых предыдущим британским правительством вопросов о юрисдикции МУС выдавать ордера на арест Нетаньяху и его министра обороны Йоава Галанта.

"Правительство не будет добиваться этого в соответствии с нашей давней позицией, что этот вопрос должен решать Суд", – заявили на Даунинг-стрит.

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Там добавили, что правительство Британии не отозвало обжалование в МУС, а скорее не продолжает работу с "предложением предыдущего правительства", которое предыдущая власть во главе с Риши Сунаком так и не подала официально в Суд.

Напомним, в мае прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подал ходатайство на получение ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также главарей террористической группировки ХАМАС в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Газе.

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв главного прокурора МУС Карима Хана к суду выдать ордер на арест израильских топ-чиновников. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым уравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно".