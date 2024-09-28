Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии

В Швейцарии заявили о поддержке так называемой мирной инициативы Китая и Бразилии по Украине, несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и нет прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Об этом заявил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Как пояснил Бидо, Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта и предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны.

В то же время представитель швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах в отношении Украины, отметив, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.

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Швейцария – которая в июне приняла первый Глобальный саммит на основе украинской "формулы мира" – была одной из немногих западных стран, которые пригласили на организованную Китаем и Бразилией встречу относительно их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН накануне, 27 сентября.

О поддержке китайско-бразильской инициативы среди европейских стран также заявила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель также раскритиковал этот "мирный план", отметив, что его участники "думают категориями капитуляции, говоря о мире".