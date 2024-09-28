FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах

Несколько государств – членов Европейского Союза просят отложить введение Entry-Exit System (EES) – системы биометрического контроля на внешних границах, утверждая, что авиакомпании и аэропорты не готовы к ней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По информации FT, Германия, Нидерланды и Франция до сих пор не готовы к внедрению EES, который, по предупреждению объединений авиакомпаний и аэропортов, приведет к "широкомасштабным сбоям" для пассажиров.

На эти три государства приходится 40% пассажиропотока на территории Евросоюза.

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Министерство внутренних дел Германии заявило, что его главной проблемой является центральная компьютерная система, которую контролирует агентство eu-LISA и которой "все еще не хватает необходимой стабильности и функциональности".

Некоторые страны ЕС хотят, чтобы Европейская комиссия рассмотрела альтернативы введению EES – например тестовый запуск в пилотных регионах с последующим постепенным расширением.

Правительство Великобритании также обеспокоено возможными очередями в портах Ла-Манша и на станции скоростного поезда Eurostar в лондонском аэропорту Сент-Панкрас, где пассажиры должны будут регистрироваться в EES при прохождении французской таможни.

Европейская комиссия сообщила Financial Times, что она работает над запуском пограничных проверок "как и предполагалось", но развертывание системы является "сложной операцией, и задержки не могут быть полностью исключены".

Напомним, "система въезда-выезда", или EES, потребует от всех граждан стран, не являющихся членами ЕС, стоять в очереди на иммиграционном контроле в аэропортах, чтобы зарегистрировать свои личные данные, в частности отпечатки пальцев и скан лица, когда они впервые посещают Евросоюз.

Система EES должна заработать в Евросоюзе с 10 ноября.

Недавно пресс-секретарь Еврокомиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.