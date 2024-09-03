Швейцария возобновила работу посольства в Ираке впервые более чем за 30 лет

Швейцария решила возобновить работу посольства в Ираке впервые с 1991 года – во вторник, 3 сентября, оно официально открылось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил швейцарский Федеральный совет.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии объяснил возобновление работы диппредставительства в Ираке улучшением ситуации с безопасностью, а также экономический рост страны.

Кроме того, отмечает швейцарское правительство, в Ираке свои посольства имеют более 50 стран, в том числе европейские, а сам Багдад "играет все более важную роль в регионе как сторона, способствующая диалогу, и посредник".

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Швейцарское посольство в Багдаде прежде всего будет отвечать за политические и дипломатические задачи, тогда как консульские вопросы и визовые запросы будет решать диппредставительство в столице Иордании Аммане.

Посольство Швейцарии в Ираке было закрыто в 1991 году после вторжения Ирака в Кувейт и войны в Персидском заливе, к которой оно привело.

После свержения иракского лидера Саддама Хусейна в 2003 году военной коалицией во главе с США в Ираке годами царили условия, похожие на гражданскую войну.

В 2014 году террористы из "Исламского государства" захватили Мосул – второй по величине город Ирака, и только в 2017 году его отвоевали иракские правительственные войска.

Напомним, посольство Швейцарии в Украине приостановило работу вскоре после начала полномасштабной войны России в феврале 2022 года и частично возобновило работу в Кишиневе, а в Киев вернулось в мае.