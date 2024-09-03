Стефанишина написала заявление об отставке

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он выложил фото заявления Стефанишиной, которое поступило в парламент, и добавил, что его рассмотрят "на одном из ближайших пленарных заседаний".

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Ранее во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Малюська 3 сентября также подал заявление об отставке.

Напомним, Ольгу Стефанишину назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в июне 2020 года. В июне 2024-го она также возглавила делегацию для переговоров о вступлении Украины с ЕС.

По специальности Стефанишина – юрист-международник и специалист по европейскому праву. С 2017-го по сентябрь 2019 года она руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. После увольнения из Правительственного офиса работала в юридическом бизнесе.

Больше о ее назначении "ЕвроПравда" писала в этом материале.