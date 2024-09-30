В Швеции хотят запретить попрошайничать

Правительство Швеции поручило проверить, существует ли возможность ввести общенациональный запрет на попрошайничество, которое, как утверждается, негативно влияет на отдельных людей и общество в целом.

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 30 сентября, рассказал шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер, сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Стрёммер, в Швеции попрошайничество не было распространено до 2010-х годов, когда возросло количество приезжих из других стран ЕС. Люди, которые попрошайничают, часто живут в тяжелых условиях и не имеют надлежащей социальной защиты.

"Предварительное расследование показало, что попрошайничество редко приводит к работе, а ведет лишь к краткосрочным средствам к существованию, что рискует закрепить и без того уязвимое положение", – отметили в шведском правительстве.

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Там также указали на риск того, что нищих в своих целях могут использовать преступные группировки.

Правительство Швеции решило назначить уполномоченного представителя, который до июня 2025 года должен подготовить отчет о возможности общенационального запрета попрошайничества.

"Учитывая ограничения действующей нормативно-правовой базы, правительство считает, что есть основания исследовать, хорошо ли работает нынешняя система, есть ли основания расширить возможности противодействия попрошайничеству и людям, которым наносится вред в Швеции", – пояснил глава Минюста Швеции.

Отметим, что запрет попрошайничества был предвыборным обещанием ультраправой партии "Шведские демократы", которая не входит в действующее правительство Швеции, но поддерживает его на голосованиях.

Правительство консервативного премьер-министра Ульфа Кристерссона пообещало противодействовать иммиграции и преступности после прихода к власти в 2022 году. Среди прочего, он уже инициировал пересмотр соцвыплат для мигрантов неевропейского происхождения.

В августе сообщалось, что в Швеции количество выехавших из страны впервые за 50 лет превысило количество прибывших.