Пентагон не комментирует возможную передачу Украине ракет большой дальности для F-16

В Пентагоне не стали комментировать вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности для авиации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На брифинге 3 сентября представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера попросили прокомментировать сообщения СМИ о передаче ракет.

"Мне нечего сказать. Я видел сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений", – сказал он.

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Ранее Reuters сообщило, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой.

Ожидается, что о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято.

В прошлом месяце издание Politico сообщило, что администрация Байдена "открыта" для предоставления Украине JASSM.