Пентагон не комментирует возможную передачу Украине ракет большой дальности для F-16
В Пентагоне не стали комментировать вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности для авиации.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На брифинге 3 сентября представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера попросили прокомментировать сообщения СМИ о передаче ракет.
"Мне нечего сказать. Я видел сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы сказать об этом. Опять же, никаких объявлений", – сказал он.
Ранее Reuters сообщило, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой.
Ожидается, что о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято.
В прошлом месяце издание Politico сообщило, что администрация Байдена "открыта" для предоставления Украине JASSM.