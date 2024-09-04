Министр обороны Эстонии считает, что ограничения на использование оружия для ВСУ имели и положительный эффект

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия, но признает, что эти ограничения имели и положительный эффект.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

По словам министра, некоторые страны все еще оглядываются на какие-то дополнительные соображения и устанавливают для украинцев ограничения и говорят что, мол, не хотят эскалации.

"Но я также объясняю, что так же надо прекратить говорить об эскалации. Не только о красных линиях, но и об эскалации также. Ведь это Россия все время идет на эскалацию, не мы", – отметил он.

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В то же время Певкур обратил внимание, что эти ограничения для Украины дали также положительный эффект.

"Они дали украинской армии и оборонной промышленности стимул для инноваций и наращивания производства. Как следствие, мы видим успешные атаки на нефтеперерабатывающие заводы на очень большом расстоянии", – сказал он.

Что касается Эстонии, отметил министр, Таллинн не ставит никаких ограничений.

"Мы знаем, что техника, оружие, а также боеприпасы, которые мы много-много раз отправляли в Украину, активно используются.

Но при этом у меня, например, нет информации о точном местонахождении наших гаубиц FH-70, которые мы передали украинской армии. И это для меня не имеет значения! Потому что мы уже передали что-то Украине, и Украина может использовать это так, как она считает нужным", – подчеркнул Певкур.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, погибли 53 человека, еще 298 получили ранения.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после этого призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.

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