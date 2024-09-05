В Еврокомиссии прокомментировали "перезагрузку" правительства Украины

В Европейской комиссии надеются, что после изменений в украинском правительстве между Украиной и ЕС останется такое же хорошее и тесное сотрудничество, как было до этого.

Об этом в четверг, 5 сентября, заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, пишет "Европейская правда".

На вопрос, ожидают ли в Европейском Союзе изменения, в результате "перезагрузки" правительства Украины, в частности, увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы и назначения Ольги Стефанишиной на новую должность, Стано отметил, что ЕС внимательно следит за внутренними событиями в Украине.

"Мы приняли во внимание недавние перестановки в украинском правительстве и на нескольких ключевых государственных должностях", – сказал он, добавив, что это не то, что может комментировать Европейский Союз.

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По словам Стано, для ЕС важно иметь всегда хороших и надежных партнеров "на другой стороне", в частности, важно иметь хорошее и стабильное управление.

Представитель Еврокомиссии выразил надежду, что ЕС сможет продолжить хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами так же эффективно, как раньше.

Комментируя увольнение главы МИД Кулебы, Стано отметил, что может лишь вспомнить слова топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, который "поблагодарил Кулебу за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе".

"Между высоким представителем Боррелем и министром иностранных дел Кулебой были очень частые коммуникации и координация, и мы можем только похвалить его за все, что он сделал в испытательное и очень трудное время для Украины", – добавил представитель Еврокомиссии.

Как известно, Верховная Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел 5 сентября. Ожидается, что его может заменить кадровый дипломат Андрей Сибига.

Ольга Стефанишина, уволенная ранее в среду с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вернется на нее повторно и одновременно возглавит Министерство юстиции.