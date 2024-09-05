Чехия готова помочь ЕС в случае остановки транзита российского газа через Украину

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил Европейской комиссии, что чешская газотранспортная система имеет достаточно мощностей для замещения текущего транзита в случае прекращения поставок российского газа через Украину.

О письме Сикелы еврокомиссару по вопросам энергетики Кадре Симсон сообщило его ведомство, пишет "Европейская правда".

Сикела отметил, что пока нет признаков продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 2024 года. В результате ЕС потеряет 40-42 миллиона кубометров газа в сутки.

По мнению главы Минпрома Чехии, в случае прекращения поставок газа из России через Украину необходимо искать замену прежде всего у альтернативных поставщиков.

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"Мы должны избежать ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не является российским, но при транспортировке в Европу обменивается на российский, и мы никуда не попадаем в наших усилиях по сокращению поставок из России", – добавил он.

Сикела считает, что лучшей альтернативой является использование газа, поступающего из Западной Европы, который можно было бы транспортировать через Чехию: пропускная способность газопроводов на ее территории для этого является достаточной.

Кроме того, замена российского трубопроводного газа сжиженным природным газом соответствует REPowerEU – плану ЕС по уменьшению зависимости от российского энергетического сырья.

Напомним, действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце этого года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать.

В июне стало известно, что европейские чиновники размышляют над тем, как сохранить поставки газа через украинскую ГТС после завершения контракта с "Газпромом" (который Украина категорически не хочет продлевать), поскольку для нескольких стран это до сих пор крайне важно.

На этом фоне сообщалось, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз.