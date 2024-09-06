Канада сообщила о прибытии украинских пилотов на обучение

На этой неделе в Канаду прибыла на обучение группа украинских пилотов истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 6 сентября объявили в Министерстве обороны Канады во время 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины.

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что на этой неделе в страну прибыла группа украинских пилотов, которые пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training – FLIT).

В рамках этой программы пилоты получают базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится шесть месяцев, программа включает 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 – реальных вылетов.

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Также Билл Блэр объявил, что в этом месяце украинские военные начнут осваивать дроны Skyranger, которые уже передала Канада, на территории Украины.

Кроме того, министр анонсировал новый пакет военной помощи для Украины с запчастями для техники и авиационными ракетами.