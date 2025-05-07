Послы G7 призвали Верховную Раду как можно скорее одобрить реформу АРМА

Послы стран "Группы семи" призвали парламент как можно скорее принять законопроект №12374-д для укрепления институциональной базы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом говорится в заявлении послов на Х, сообщает "Европейская правда".

В заявлении от имени посла Италии, которая председательствует в "Группе семи", говорится о поддержке укрепления институционального потенциала АРМА через "быстрое принятие законопроекта №12374-д".

"Мы категорически не поддерживаем поправки, которые могут негативно повлиять на достижение прошлых реформ, ограничивая эффективную проверку деклараций и мониторинг", – добавили там.

Послы также подчеркнули, что дальнейший прогресс в укреплении антикоррупционной базы Украины „остается чрезвычайно важным для выполнения международных обязательств по евроатлантической интеграции".

Напомним, Украина в рамках плана Ukraine Facility обязалась принять закон о реформе АРМА и усилении его институциональной способности.

Законопроект №12374-д предлагает обновить процедуру отбора руководителя и сотрудников АРМА с привлечением в состав комиссии по отбору независимых экспертов, а также ввести независимую внешнюю систему оценки эффективности деятельности органа.

Этот документ был принят парламентом в первом чтении 12 февраля и сейчас готовится ко второму чтению.

В правительстве ранее прогнозировали быстрое принятие законопроекта, отмечая, что это необходимо для выполнения требований Евросоюза.