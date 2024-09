В США бывший вице-президент-республиканец будет голосовать за Харрис, чтобы остановить Трампа

Бывший вице-президент США, республиканец Дик Чейни заявил, что на предстоящих президентских выборах будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Заявление Чейни приводит агентство AP, сообщает "Европейская правда".

Дик Чейни в течение длительного времени был откровенным критиком бывшего президента Дональда Трампа.

В пятницу он опубликовал заявление, подтверждающее его критическую позицию в отношении Трампа.

"Ему (Трампу – Ред.) больше никогда нельзя доверять власть. Как граждане, каждый из нас обязан поставить страну выше партийных интересов и защищать нашу Конституцию. Именно поэтому я отдам свой голос за вице-президента Камалу Харрис", – отметил Чейни.

Трамп отреагировал на своей платформе Truth Social, назвав бывшего вице-президента "неактуальным RINO". Эта аббревиатура расшифровывается "республиканец только по имени" ("Republican in name only").

Глава предвыборной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон обнародовала заявление, в котором говорится: "Вице-президент гордится поддержкой вице-президента Чейни и глубоко уважает его мужество поставить страну выше партии".

Напомним, Дональд Трамп формально стал кандидатом в президенты от республиканцев во время съезда партии 15-18 июля. А Камала Харрис символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США на съезде демократов 19-22 августа.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

