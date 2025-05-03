Зеленский наехал на Орбана за антиукраинские заявления и втягивание в выборы в Венгрии

Президент Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который, по его словам, втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи".

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Зеленский сказал во время общения с журналистами в субботу.

Комментируя заявления Орбана о невозможности вступления Украины в ЕС, глава государства упомянул опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС" (на самом деле почти 60%. – Ред.).

По мнению Зеленского, действия премьера Венгрии связаны с втягиванием Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. – Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину", – убежден Зеленский.

Президент также сказал, что Орбан делает "очень опасные вещи" для Евросоюза, и Украина сообщает об этом партнерам.

"Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем права вмешиваться в судьбу Венгрии", – пояснил он.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето.

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Стоит отметить, что Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.