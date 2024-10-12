NBC: В США считают, что Израиль сузил круг возможных целей для удара по Ирану

Американские чиновники считают, что Израиль сузил круг объектов, которые может поразить в ответ на массированный ракетный обстрел Ирана 1 октября.

Об этом они на условиях анонимности сказали телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

По оценкам США, Израиль планирует осуществить атаку на энергетическую и военную инфраструктуру, причем якобы исключил удары по ядерным объектам или убийства иранских чиновников.

Собеседники NBC News говорят, что время ответного удара Израиля не определено, как и окончательная форма этого ответа, но израильские военные готовы действовать в любое время, как только получат приказ.

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1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль. Иранская атака нанесла незначительный ущерб Израилю, который пообещал ответить.

Американские чиновники после этого призвали израильское правительство сделать свой ответ пропорциональным, сосредоточившись на военных целях в Иране и избегая нефтяных, газовых и ядерных объектов.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.