Предварительно, ураган "Милтон", из-за которого Байден отменил поездку в Европу, нанес ущерб на $50 млрд

Ураган "Милтон", из-за которого президент США Джо Байден отменил свою поездку в Европу, по предварительным оценкам, нанес ущерб на $50 млрд.

Об этом президент США сообщил на брифинге по реагированию федерального правительства на ураганы "Милтон" и "Хелен", передает "Европейская правда".

Байден отметил, что это третий крупный шторм, который обрушился на Флориду, за три месяца.

"И эксперты оценивают, что – и это предварительные оценки – только ураган Милтон нанес ущерб примерно на $50 млрд", – отметил он.

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Американский лидер акцентировал, что "Милтон" оставил более 3 млн человек без света, но благодаря 50 тысячам работников ЛЭП (линий электропередач) из 43 штатов и Канады уже возобновили поставки электроэнергии 1 млн человек.

Байден отметил, что армейский корпус и Национальная гвардия Флориды работают на месте, помогая расчистить мусор и открыть дороги, чтобы осуществить доставки еды, воды, брезента и спасательных средств.

Как известно, 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он .

После отмены визита в Германию президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц .

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.