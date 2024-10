Попередньо, ураган "Мілтон", через який Байден скасував поїздку в Європу, завдав збитків на $50 млрд

Ураган "Мілтон", через який президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Європи, за попередніми оцінками, завдав збитків на $50 млрд.

Про це президент США повідомив на брифінгу щодо реагування федерального уряду на урагани "Мілтон" і "Хелен", передає "Європейська правда".

Байден зазначив, що це третій великий шторм, який обрушився на Флориду, за три місяці.

"І експерти оцінюють, що – і це попередні оцінки – лише ураган Мілтон завдав збитків приблизно на $50 млрд", – відзначив він.

Американський лідер акцентував, що "Мілтон" залишив понад 3 млн людей без світла, але завдяки 50 тисячам працівників ЛЕП (ліній елекропередач) із 43 штатів і Канади вже відновили постачання електроенергії 1 млн людей.

Байден відзначив, що армійський корпус і Національна гвардія Флориди працюють на місці, допомагаючи розчистити сміття та відкрити дороги, щоб здійснити доставки їжі, води, брезенту та рятувальних засобів.

