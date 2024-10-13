Попередньо, ураган "Мілтон", через який Байден скасував поїздку в Європу, завдав збитків на $50 млрд

Ураган "Мілтон", через який президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Європи, за попередніми оцінками, завдав збитків на $50 млрд.

Про це президент США повідомив на брифінгу щодо реагування федерального уряду на урагани "Мілтон" і "Хелен", передає "Європейська правда".

Байден зазначив, що це третій великий шторм, який обрушився на Флориду, за три місяці.

"І експерти оцінюють, що – і це попередні оцінки – лише ураган Мілтон завдав збитків приблизно на $50 млрд", – відзначив він.

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Американський лідер акцентував, що "Мілтон" залишив понад 3 млн людей без світла, але завдяки 50 тисячам працівників ЛЕП (ліній елекропередач) із 43 штатів і Канади вже відновили постачання електроенергії 1 млн людей.

Байден відзначив, що армійський корпус і Національна гвардія Флориди працюють на місці, допомагаючи розчистити сміття та відкрити дороги, щоб здійснити доставки їжі, води, брезенту та рятувальних засобів.

Manasota Key, Florida, reveals the harsh aftermath of Hurricane Milton's storm surge, with homes slabbed clean. pic.twitter.com/eRbukPXYjb – AccuWeather (@accuweather) October 12, 2024

Як відомо, 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".

На засіданні мав головувати президент США Джо Байден, але через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Після скасування візиту до Німеччини президент США Джо Байден і канцлер Олаф Шольц підтвердили свою подальшу тісну співпрацю.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.