В правительстве Греции обвинили ЕС в провале политики по миграции

Греческая чиновница во вторник раскритиковала Европейскую комиссию за неспособность выработать общую политику по депортации мигрантов и предупредила, что война и изменение климата увеличивают глобальное перемещение населения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

София Вултепси, заместитель министра по вопросам миграции, заявила, что исторический миграционный пакт Европейского Союза, согласованный в начале этого года, остается недостаточно практичным.

"Мы получили (соглашение), но основной части все еще не хватает: возвращения. Мы должны иметь общую систему убежища, общую систему возвращения и общую систему интеграции", – сказала Вултепси на конференции под Афинами.

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По ее словам, войны на Ближнем Востоке и в Африке в сочетании с последствиями изменения климата будут ставить Европу под непрерывное долгосрочное давление.

Новый миграционный пакт ЕС должен вступить в силу в середине 2026 года после нового раунда переговоров с 27 странами-членами Евросоюза, который, как ожидается, продлится около года.

Вултепси выразила обеспокоенность ростом количества беженцев в Ливане из-за постоянных израильских авиаударов по боевикам группировки "Хезболла" и добавила: "Такие страны, как Сомали, Эфиопия и Южный Судан... страдают как от войны, так и от изменения климата, что создает постоянно растущий поток мигрантов в Европу".

Греция является основным пунктом въезда мигрантов в Европейский Союз, большинство из них пересекают границу из Турции и Ливии на лодках.

Во вторник береговая охрана сообщила, что 81 мигрант был спасен с судна, направлявшегося из Турции в Италию и севшего на мель.

Инцидент произошел в воскресенье, людей спасли с помощью двух торговых судов. Спасенные мигранты, которых поздно вечером в понедельник доставили в южный греческий порт Каламата, сообщили греческим властям, что заплатили за поездку по 8500 долларов каждый. Четверо пассажиров были арестованы по обвинению в контрабанде.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Евросоюза изложила план из десяти пунктов для противодействия нелегальной миграции.

Так, президент Еврокомиссии заявила, что следует рассмотреть возможность организации центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами Евросоюза.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.