Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Украине новый пакет помощи для прохождения зимы.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки, сообщает "Европейская правда".

"Я был рад сказать премьер-министру Шмыгалю, что мы сможем отправить 11-й пакет помощи на зиму в ближайшие месяцы", – сказал Орпо.

По словам финского премьера, пакет будет включать генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины.

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Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины.

Напомним, в сентябре стало известно, что Конфедерация финской промышленности начала сбор пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.

Накануне Норвегия в рамках долгосрочного плана поддержки Украины увеличила до 3 млрд норвежских крон (примерно 274,2 млн долларов) поддержку энергетического сектора до зимы.