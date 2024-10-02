Суд ЕС подтвердил законность запрета на юридические услуги для российских компаний

Суд Европейского Союза отклонил иск бельгийских коллегий адвокатов, которые оспаривали введенный в 2022 году в результате санкций запрет на оказание юридических услуг компаниям и государственным учреждениям из России.

Об этом говорится в сообщении Суда, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

В 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России против Украины ЕС принял ряд ограничительных мер, среди которых – запрет на предоставление юридических консультационных услуг.

Ряд бельгийских адвокатских ассоциаций подали иск в Суд Евросоюза общей юрисдикции с требованием отменить этот запрет.

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Утверждалось, что он "нарушает основополагающие права, гарантирующие доступ к юридической консультации адвоката, профессиональную тайну и обязанность независимости адвокатов, ценности верховенства права, а также принципы пропорциональности и правовой определенности".

Суд ЕС отклонил иск, отметив, что запрет на предоставление юридических консультационных услуг российскому правительству или юридическим лицам из России не распространяется на судебные процессы, а также не касается физических лиц.

"По мнению Суда, оспариваемый запрет, разграниченный положениями об исключениях и исключениях, действительно преследует цели общего интереса, не нанося ущерба самой сути фундаментальной роли адвокатов в демократическом обществе", – говорится в сообщении.

В прошлом месяце, напомним, Суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.