Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов о снятии санкций

Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

Об этом такое решение сообщили в Суде ЕС 11 сентября, передает "Европейская правда".

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, были наложены санкции на Тимченко, Фридмана, Авена и Хана. Они требуют от них декларировать свои средства и сотрудничать с компетентными национальными органами в ЕС.

После этого истцы пытались доказать в суде, что не имеют связи с российской войной в Украине. Росолигархи утверждали, что Совет ЕС не имеет права накладывать на фигурантов санкционного списка какие-либо дополнительные обязательства.

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Например, Тимченко в своем иске утверждал, что его тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным не означают, что он является союзником в войне в Украине.

Однако, юристы Совета ЕС настаивали, что Тимченко, которого в СМИ называют "главным казначеем Путина", делает вклад в российскую экономику благодаря своим связям в банке "Россия".

Как пояснили в суде, в связи с усложнением схем уклонения от санкций Совет ЕС 21 июля 2022 года принял регламент, обязывающий сообщать о средствах и сотрудничать с компетентными органами. Невыполнение этих обязательств воспринимается как обход санкций.

"С практической точки зрения цель регламента состоит в том, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, способных если не облегчить обход мер, то по крайней мере усложнить компетентным национальным органам выявление средств и экономических ресурсов, подпадающих под действие ограничительных мер", – сказано в пресс-релизе суда ЕС.

Не удалось также обжаловать европейские санкции и Национальному расчетному депозитарию (НРД) России, который является основным хранителем российских ценных бумаг и играет существенную роль в функционировании российского финансового рынка.

Как отметили в решении суда – НРД предоставляет "финансовые услуги, которые имеют значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка".

"Это предприятие предоставляет правительству России количественно и качественно значительную материальную или финансовую поддержку, предоставляя ему свои финансовые ресурсы с целью продолжения деятельности по дестабилизации Украины", – акцентировали в решении.

Напомним, Суд Евросоюза в апреле аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана. Суд указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Решение суда не касалось более поздних решений Совета ЕС, поэтому санкции против этих двух россиян до сих пор действуют. Они также находятся под санкциями США, Великобритании, Украины и других государств из-за близости к российскому диктатору Путину.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен также имеет латвийское гражданство и проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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